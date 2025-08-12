Homem mata gari após caminhão de lixo obstruir passagem e impedir que ele chegasse a academia

Foto:Reprodução | A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (11), o empresário René da Silva Nogueira Júnior, acusado de atirar e matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, durante uma discussão de trânsito em .

O crime ocorreu pela manhã, no bairro Vista Alegre, enquanto a vítima coletava lixo. Testemunhas relataram que René, que dirigia um carro elétrico da marca BYD, exigiu que o caminhão de coleta fosse retirado da rua para que ele pudesse passar.

Após uma conversa tensa com a motorista, ele teria descido do veículo armado e efetuado disparos contra os garis, acertando Laudemir.

A Polícia Militar afirmou que a condutora do caminhão disse que havia espaço para o carro passar antes do início do conflito.

Segundo o relato de ela, René se exaltou e fez ameaças diretas: “Se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?”.

O sargento Thiago Ribeiro, que participou da ocorrência, informou que os garis tentaram intervir para acalmar o suspeito. “Ela ficou em choque, e os coletores pediram para ele não fazer aquilo. Foi quando um deles, o Laudemir, foi alvejado”, relatou o policial.

A vítima foi socorrida por militares e levada de viatura ao hospital, mas não resistiu.

O empresário, casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, foi localizado no bairro Estoril, dentro de uma academia, após a polícia montar um cerco. Ele foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e negou ter cometido o crime.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que Laudemir trabalhava por meio de uma empresa terceirizada de limpeza e está prestando apoio à família.

Fonte: G1 /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/07:00:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...