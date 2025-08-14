Homem morre afogado durante batismo em lago

(Foto: Reprodução/El Imparcial) – No último domingo (23), um homem de 45 anos morreu afogado enquanto participava de uma cerimônia de batismo religioso em um lago na cidade de San Lucas Tolimán, na Guatemala.

A vítima, identificada como Miguel Sut, fazia parte de um grupo de fiéis de uma igreja evangélica que realizava o ritual no local.

De acordo com o jornal El Imparcial, aproximadamente dez pessoas participavam da cerimônia quando a tragédia ocorreu. Testemunhas relataram que Miguel escorregou durante o batismo e não conseguiu recuperar o equilíbrio. Apesar dos esforços de outros participantes para ajudá-lo a se manter de pé, ele acabou submergindo na água.

O corpo da vítima foi encontrado com a ajuda de vizinhos, barqueiros e bombeiros voluntários da região. As autoridades locais iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do afogamento e verificar as condições de segurança do local onde a cerimônia foi realizada.

O caso gerou comoção entre os membros da comunidade religiosa e reacendeu discussões sobre a importância de medidas de segurança em rituais realizados em ambientes aquáticos.

