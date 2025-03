Homem morre afogado durante batismo em lago

Além do homem que morreu afogado, outras pessoas estavam no local para participar do batismo (Foto: Reprodução/El Imparcial)

Miguel Sut estava participando de um batismo dentro de um lago quando perdeu o equilíbrio e morreu afogado.

Um homem de 45 anos morreu afogado enquanto participava de um batismo religioso em um lago em San Lucas Tolimán, na Guatemala. A cerimônia religiosa aconteceu no último domingo (23).

A princípio, a tragédia aconteceu enquanto Miguel Sut era batizado por outros homens. Conforme a apuração do jornal El Imparcial, um grupo de aproximadamente dez fiéis de uma igreja evangélica estava no lago para participar da cerimônia.

De acordo com relatos de testemunhas, Miguel teria escorregado durante o batismo e não conseguiu recuperar o equilíbrio. Outros homens tentaram ajudá-lo a ficar de pé, mas não conseguiram.

Por fim, o corpo da vítima foi recuperado com ajuda de vizinhos, barqueiros e bombeiros voluntários da região. A polícia local está investigando a morte para esclarecer as condições de segurança do local.

