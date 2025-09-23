Homem morre ao ser atingido por embarcação no Pará

Foto:Reprodução | A vítima estava retornando para casa, após deixar a esposa em um evento religioso, quando o acidente ocorreu.

Um homem morreu no início da noite deste domingo (21) após ser atingido por uma embarcação do tipo rabeta no rio Furo Grande, comunidade Santa Terezinha, nas ilhas de Abaetetuba, no nordeste paraense.

A vítima, identificada como José Benedito, havia atravessado o rio para deixar a esposa em uma programação religiosa e retornava para casa por volta das 18h30, quando foi atingida pela rabeta conduzida por um rapaz conhecido apenas como Valdo.

De acordo com moradores da área onde ocorreu o acidente, a embarcação que colidiu com a vítima estaria lotada e equipada com um motor de carro. O condutor teria parado para tentar prestar socorro, mas o homem morreu ainda no local. O corpo foi transportado na própria rabeta até o terminal hidroviário da comunidade, onde moradores se aglomeraram.

O suspeito se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, acompanhado de várias pessoas. Policiais militares e civis estiveram no porto para acompanhar a ocorrência. A polícia não detalhou sobre os procedimentos adotados em relação ao homem envolvido no acidente.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/07:04:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...