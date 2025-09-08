Homem morre após atirar contra PMs em Parauapebas (PA)

(Foto: Reprodução) – O caso ocorreu por volta das 22h30, na Rua Castanheira, nas proximidades do Supermercado Barros, no Complexo VS-10.

Na noite desta sexta-feira (5), a Polícia Militar realizou uma intervenção no bairro Bom Jesus, em Parauapebas, que resultou na morte de um homem e na apreensão de drogas e uma arma de fogo. O caso ocorreu por volta das 22h30, na Rua Castanheira, nas proximidades do Supermercado Barros, no Complexo VS-10.

Segundo informações da corporação, os policiais faziam rondas quando receberam denúncia de que um indivíduo estaria armado em frente a um conjunto de kitnets. No momento da abordagem, os militares foram recebidos a tiros. O homem acabou atingido e foi encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), mas não resistiu.

Em entrevista, o cabo Lima afirmou que o suspeito já tinha passagens pela polícia e era investigado por outros crimes na região. Durante as buscas na residência, os militares encontraram 832 gramas de crack, 492 gramas de cocaína, oito embalagens prontas para venda em sacos do tipo “ziplock”, uma balança de precisão e um revólver calibre 38.

Todo o material apreendido foi apresentado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas ao delegado plantonista, que dará prosseguimento às investigações. As apurações seguem para confirmar oficialmente a identidade do suspeito e esclarecer todas as circunstâncias da intervenção.

