Homem morre após cair com moto em vala na estrada de Barreiras, em Itaituba

Foto:Reprodução | O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (21)

Um homem identificado como Rafael Ferreira perdeu a vida na madrugada desta quinta-feira (21) em um acidente ocorrido na estrada de Barreiras, próximo ao Curral Redondo, em Itaituba.

Segundo informações, ele conduzia uma motocicleta Honda Bros vermelha quando perdeu o controle do veículo e caiu dentro de uma vala às margens da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas, ao chegar ao local, constatou que Rafael já estava sem vida.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve presente para realizar a remoção do corpo. Com o jovem, foi encontrado um crachá da empresa onde trabalhava, contendo sua foto e identificação.

Fonte: Giro Portal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/07:00:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...