Homem morre após colisão entre carro de passeio e caminhonete, no Pará

Carro envolvido no acidente. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Um homem de 43 anos morreu em um grave acidente na BR-010, em Ipixuna do Pará, no sudeste do estado, nesta quarta-feira. A batida envolveu um carro de passeio e uma caminhonete no km 207 da rodovia.

A vítima, Rafael Marques Pimont, de 43 anos, estava sozinha e conduzia o automóvel no sentido de Paragominas. A caminhonete envolvida no acidente também ficou com a frente danificada. O motorista e o passageiro da caminhonete tiveram ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando ainda estava escuro, pela manhã, e havia neblina no local.

Testemunhas relataram que o motorista do automóvel teria perdido o controle da direção do veículo após atingir uma capivara que estava no meio da pista. Desgovernado, o carro bateu na caminhonete que vinha no sentido contrário e parou a quase 50 metros do ponto de impacto.

Rafael morava em Juiz de Fora, Minas Gerais, e trabalhava em um frigorífico de Paragominas. Colegas da empresa foram ao local, mas preferiram não falar com a imprensa.

Uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia do acidente, e o corpo de Rafael Marques Pimont foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/07:39:58

