Homem morre após colisão entre moto e caminhonete próximo à BR-163 em Sinop- (MT)

Morreu na madrugada deste sábado (10) Adir Daghetti, 46 anos, após uma colisão envolvendo uma Honda Titan preta e uma caminhonete Nissan Frontier prata, na Rua João Pedro de Carvalho, em Sinop (585 km de Novo Progresso-PA), lateral da rodovia BR-163. Adir morreu na hora e outra ocupante da moto ficou ferida.

Leia Também:Funcionário da Via Brasil morre na BR 163 em Moraes Almeida

De acordo com informações da Concessionária Rota do Oeste, que administra a BR-163, o acidente teria ocorrido por volta das 22h35 de ontem (10). Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência no quilômetro 833 da rodovia, na via marginal norte de Sinop, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete.

Além dos socorristas da concessionária, o Corpo de Bombeiros também esteve no local e constatou a morte de Adir. Outra pessoa que também andava na moto foi encaminhada pelos bombeiros ao Hospital Regional de Sinop.

Os dois ocupantes da Nissan saíram sem ferimentos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para tomar as providências.

Clique aqui e acesse a comunidade do Jornal Folha do Progresso no WhatsApp

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/02/2023/07:44:41 com informações do portal Só Noticias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...