Homem morre após colisão entre motocicletas em Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – Um grave acidente de trânsito ocorrido no final da tarde de segunda-feira (9), na Avenida São Sebastião, cruzamento com a Travessa Moraes Sarmento, no centro de Santarém, resultou na morte de Daniel Ferreira Lima.

De acordo com as primeiras informações, duas motocicletas seguiam pela Avenida São Sebastião no sentido Centro da cidade. Ao se aproximarem do cruzamento com a Travessa Moraes Sarmento, foram surpreendidas por uma terceira motocicleta que descia por esta última via, momento em que a colisão aconteceu.

Com o impacto violento, Daniel Ferreira Lima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente.

Outras 3 vítimas envolvidas na colisão foram prontamente socorridas por equipes de resgate. Após os primeiros atendimentos, elas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal (PSM) de Santarém para receberem os cuidados médicos necessários. Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dos demais feridos.

As autoridades de trânsito e a Polícia Civil devem iniciar uma investigação para apurar as circunstâncias exatas que levaram à colisão e determinar as responsabilidades pelo trágico acidente que ceifou a vida de Daniel Ferreira Lima.

Fonte: Impacto com informações de Bena Santana/Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2025/07:25:36

