Homem morre após passar um mês bebendo apenas cerveja

Foto:Reprodução | Corpo foi encontrado pelo filho, de apenas 16 anos. Autoridades encontraram mais de 100 garrafas de cerveja no quarto da vítima

Um homem, de 44 anos, morreu, na Tailândia, após passar um mês bebendo unicamente cerveja. Thaweesak Namwongsa foi encontrado pelo próprio filho em sua casa, em Ban Chang, na província de Rayong.

Segundo as autoridades locais, a vítima sofreu uma convulsão e não resistiu à chegada dos paramédicos. O corpo foi encontrado pelo filho de 16 anos. O adolescente contou à polícia que tentava preparar as refeições para o pai todos os dias, mas ele se recusava a comer.

Nos últimos 30 dias, o homem teria se alimentado exclusivamente de cerveja. No quarto da vítima, os socorristas encontraram mais de 100 garrafas vazias da bebida. A causa da morte ainda será confirmada por meio de autópsia, mas a polícia acredita que o consumo prolongado de álcool tenha sido determinante para o óbito.

Fonte: O São Gonçalo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/06:09:48

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

