Homem morre após receber descarga elétrica dentro de prédio no Pará

Foto: Reprodução | As circunstâncias do caso ainda não foram esclarecidas.

Um homem, ainda não identificado, morreu depois de receber uma descarga elétrica no começo da tarde desta quinta-feira (6/3), dentro de um prédio localizado na travessa das Mercês, próximo da avenida Almirante Barroso, no bairro de São Brás, em Belém. As circunstâncias do caso ainda não foram esclarecidas.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do 2º Batalhão foi acionada ao caso por volta de 12h45, depois que o corpo da vítima havia sido localizado. A vítima vestia um boné e bermuda da cor preta, uma jaqueta escura com detalhes azuis e sandálias. O corpo dele estava em frente a uma janela e um fio elétrico.

Ainda segundo a PM, os indícios do caso apontavam que o homem havia sido eletrocutado. Porém, as autoridades não informaram quais levaram o homem a receber a descarga elétrica. A Polícia Civil informou que “o caso foi registrado como morte acidental”. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Até às 17h30 desta quinta (6/3), a vítima não tinha sido identificada.

