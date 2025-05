Homem morre após ser atingido por descarga elétrica em Belterra (PA)

(Foto: Reprodução) – Lindiomar Alves, mais conhecido como ‘Gaúcho’, de 50 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica dentro da sua residência localizada na Rua 15 de maio, bairro São Cristovão no município de Belterra.

O corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na tarde de segunda-feira (5).

Segundo informou a Polícia Científica, a vítima possivelmente estava realizando algum serviço na rede elétrica sem os cuidados devidos. A suspeita é que a fatalidade tenha ocorrido há cerca de dois dias atrás.

No momento da remoção, tiveram que interromper a rede elétrica para poder retirar seu corpo com segurança, pois ainda estava recebendo carga de energia.

A vítima foi levada para exames cadavéricos, onde devem esclarecer oficialmente a causa da morte.

Fonte: O Impacto – colaborou Blog do Tabocal – Diene Moura e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/16:12:58

