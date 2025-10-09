Homem morre após ser esfaqueado durante confusão em bar em Tucuruí

Foto: Reprodução | De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por diversos golpes e acabou caindo ao chão gravemente ferida

Um homem identificado apenas como “Andrezinho” foi morto a golpes de faca na manhã de terça-feira (7/10), em um bar localizado na esquina do trevo do bairro Pioneira, em Tucuruí, sudeste do Pará.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por diversos golpes e acabou caindo ao chão gravemente ferida. Populares que estavam no local chegaram a registrar a cena logo após o crime.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As motivações e circunstâncias do homicídio ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que realiza diligências para identificar e prender o autor do crime.

A Polícia Militar também esteve no local, isolando a área até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

O caso segue sob investigação pela Delegacia de Homicídios da 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/16:45:47

