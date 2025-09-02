Homem morre após ser esfaqueado pela companheira, no Pará

Foto:Reprodução | Mulher alegou ter agido em legítima defesa após sofrer agressões. Caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º)..

Por volta das 5h35 desta segunda-feira (1º), um homem morreu após ser esfaqueado pela própria companheira, na 4ª Rua, bairro Base, em Igarapé-Açu, nordeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, Patrícia Ferreira da Silva, que estava com o corpo ensanguentado, se entregou às autoridades afirmando que atacou Josias Lima de Nazaré, 34 anos, após ele lhe agredir com socos na região das costelas.

Ela também relatou ter sido espancada pelo cunhado Railson Lima de Nazaré, que teria lhe dado chutes e socos na cabeça, causando lesões visíveis. Patrícia foi levada ao hospital para atendimento médico antes de ser conduzida à Delegacia de Polícia Civil.

Josias chegou a ser atendido no Hospital Municipal de Igarapé-Açu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. A faca utilizada no crime foi apreendida pela PM.

O caso será investigado para apurar se houve legítima defesa e as circunstâncias que levaram ao crime.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/07:00:23

