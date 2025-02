Homem morre após sofrer descarga elétrica durante serviço no Pará

Foto: Reprodução | Outros dois trabalhadores estavam no momento do acidente, sendo que um deles precisou ser socorrido.

Um homem, de nome não divulgado, que era conhecido pelo apelido de “Piauí”, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica na tarde de domingo (16/2), na comunidade de Igarapé do Lama, em Mojuí dos Campos, região oeste do Pará. A princípio, ele manuseava fios de alta tensão quando foi eletrocutado. As circunstâncias do sinistro são desconhecidas. Segundo o portal O Impacto, a vítima tinha o costume de realizar serviços nesse tipo de material e atuar no ramo de eletricidade. “Piauí”, que morava no bairro Cidade Alta, morreu antes de chegar à unidade hospitalar.

Ainda conforme O Impacto, outros dois trabalhadores estavam no momento do acidente. Um deles foi atingido pela descarga elétrica por estar próximo, mas seguiu ao hospital com vida.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2025/09:10:03

Curtir isso: Curtir Carregando...