Homem morre após sofrer infarto em motel em Belém

Um homem de 38 anos morreu dentro de um motel na noite desta última segunda-feira (2), no bairro do Castanheira, em Belém. A vítima estava saindo do estabelecimento quando sofreu um infarto.

Familiares da vítima, identificada como Ademir de Jesus Portela, estiveram no motel nesta terça-feira (3) para buscar o carro no qual ele chegou ao local.

Segundo o proprietário do estabelecimento, Roberto Pimenta, imediatamente após o homem passar mal as autoridades foram acionadas.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado por meio da Seccional do bairro da Marambaia, em Belém.

Perícias também foram solicitadas no local e apurações estão sendo conduzidas, informou a polícia. (Com informações do g1 Pará — Belém).

