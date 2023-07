Homem morre após virar garrafa de cachaça para ganhar aposta

Foto: (Reprodução/Redes Sociais) – Trabalhador rural morre após ser filmado bebendo garrafa de cachaça para ganhar aposta em bar, diz testemunha.

Morador contou que o homem estava em uma aposta por duas caixas de cerveja. Caso foi registrado como morte natural e aconteceu em distrito de Catalão.

VÍDEO: Trabalhador rural morre após beber garrafa de cachaça para ganhar aposta em bar

Um trabalhador rural de 42 anos foi encontrado morto após ser filmado bebendo uma garrafa de cachaça em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão, no sudeste goiano (veja vídeo acima). Ao g1, uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que o homem havia entrado em uma aposta em um bar.

“Apostaram duas caixinhas de cerveja. Ele virou 1 litro de pinga, mas não aguentou”, contou a testemunha.

O caso aconteceu no último domingo (16). Segundo a Polícia Militar (PM), o trabalhador foi encontrado morto na calçada do bar. O dono do estabelecimento contou à PM que o homem estava bebendo com amigos desde cedo, quando saiu e se deitou na calçada e não se levantou mais.

No vídeo, após o trabalhador beber toda a cachaça, é possível ouvir pessoas falando “bebeu, ganhou, pode trazer a caixinha de cerveja”.

O caso foi registrado como morte natural. Por isso, de acordo com o delegado David Felício, não deve ser investigado, por enquanto.

A PM disse que orientou que os familiares acionassem o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), para o recolhimento do corpo, já que não havia evidência de crime.

Fonte:G1/GO/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2023/05:25:27

