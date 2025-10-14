Homem morre atropelado por caçamba em canteiro de obras no Pará

Foto:Reprodução | O acidente fatal ocorreu em um canteiro de obras na Vicinal Sol Nascente, localizada a cerca de 200 quilômetros da sede de Pacajá

Jorge Luís Bittencourt Bezerra, de 40 anos, morreu na madrugada de sábado (11) ao ser atropelado por uma caçamba na zona rural de Pacajá, no sudoeste do Pará. A Delegacia de Polícia Civil do município investiga o caso com apoio da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí.

O acidente fatal ocorreu em um canteiro de obras na Vicinal Sol Nascente, localizada a cerca de 200 quilômetros da sede de Pacajá.

Conforme informações apuradas, a tragédia aconteceu depois que o motorista José Martins Fernandes parou o veículo para realizar uma entrega no pátio da empresa, por volta de 0h30. Ao sair do local, ele acabou atropelando Jorge Luís, que estava próximo à caçamba. A vítima morreu ainda no local.

Devido à grande distância do ponto do acidente em relação à sede de Pacajá, a Polícia Civil local solicitou apoio à Delegacia de Tucuruí, por ser a mais próxima da área do ocorrido.

O acesso ao local é feito pelo km 43 da rodovia Transcametá, no município de Tucuruí. Diante disso, a equipe da 15ª Seccional Urbana se deslocou para acompanhar o Instituto Médico Legal (IML) e realizar as diligências necessárias à investigação do caso.

