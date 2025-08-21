Homem morre atropelado por ônibus no Pará

(Foto: Reprodução) – Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas

Um homem, identificado como Adnaldo de Souza Fernandes, morreu após ser atropelado por um ônibus nesta quinta-feira (21/8), na rua Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, em Belém. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do coletivo foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito. Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas.

A Polícia Militar foi acionada ao caso e isolou a área. Segundo a PM, os agentes localizaram o motorista do ônibus e o levaram à Seccional de São Brás.

A reportagem solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito que resultou na morte de Adnaldo.

“Um homem foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de São Brás, onde foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.

