Homem morre durante partida de futebol no Parque da Cidade, em Santarém

(Foto: Reprodução) – Pedro da Costa Pereira morreu durante uma partida de futebol amador ao sofrer um ataque cardíaco fulminante na noite de quarta-feira (20), no campo localizado no Parque da Cidade, em Santarém.

O momento de lazer e entretenimento foi marcado por essa fatalidade que chocou a todos que estavam acompanhando a partida.

A vítima também conhecida carinhosamente como Professor Pedrinho havia inclusive feito um gol e caiu desfalecido no campo durante a comemoração do lance.

Ele ainda foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu e veio a óbito no local.

