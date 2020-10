Homem morre em acidente de trânsito no km 42, da PA-370, em Santarém

Motocicleta e corpo foram parar cerca de 40m da curva na PA-370 — Foto: Jean Silva/TV Tapajós

O acidente aconteceu por volta das 15h. A suspeita é que Willame Vasconcelos tenha perdido o controle da motocicleta.

Um homem de 34 anos faleceu na tarde deste domingo (25) vítima de acidente de trânsito na PA-370, no km 42, comunidade Boa Esperança, em Santarém, no oeste do Pará. A equipe do IML esteve no local do acidente para fazer a remoção do corpo da vítima.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que Willame Pereira de Vasconcelos tenha perdido o controle da motocicleta que pilotava após uma curva sinuosa e foi parar cerca de 40m de distância.

Ao G1, o irmão da vítima, Antonio Jailson de Araújo, contou que Willame não costumava consumir bebidas alcoólicas e morava em Porto Trombetas, mas estava em Santarém passando um dias com familiares.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...