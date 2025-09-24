Homem morre em grave acidente no núcleo São Félix, em Marabá

Foto:Reprodução | De acordo com informações preliminares, um homem ficou gravemente ferido e permaneceu caído na pista após o impacto

Um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (23) na BR-222, no trecho que corta o núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento de urgência e provocou interrupção parcial do tráfego na rodovia federal.

De acordo com informações preliminares, um homem ainda não identificado faleceu no local e permaneceu caído na pista após o impacto. Populares acionaram os serviços de emergência, mas já era tarde demais e a vítima já havia evoluído a óbito.

As autoridades de trânsito estiveram na área para controlar o fluxo de veículos e iniciar os procedimentos de apuração do caso.

