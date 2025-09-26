Homem morre esmagado por ônibus que tombou em estrada no Pará
Foto: Reprodução | Informações preliminares apontam que o motorista perdeu o controle do veículo após uma possível quebra na barra de direção e acabou tombando às margens da pista
Um homem morreu esmagado por um ônibus que tombou na PA-124, no trecho entre os municípios de Nova Esperança do Piriá e Garrafão do Norte, no nordeste paraense, na madrugada desta sexta-feira (26).
Passageiros do ônibus ficaram feridos e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro às vítimas.
Um vídeo mostra o ônibus tombado e a pessoa que registrou agradecendo a Deus pelo livramento.
Informações preliminares apontam que o motorista perdeu o controle do veículo após uma possível quebra na barra de direção e acabou tombando às margens da pista. A vítima fatal ficou presa nas ferragens. Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos.
Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/14:48:32
