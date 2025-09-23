Homem morre no telhado de casa, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Morte ocorreu, no Bairro São Félix II, na tarde desta segunda-feira (22).

Na tarde desta segunda-feira (22), um homem, conhecido como “Domingos”, estaria fazendo a manutenção de placas solares, levou um choque elétrico e morreu, no Bairro São Félix II, na cidade de Marabá, no sudeste do Estado do Pará, para tristeza de amigos e familiares, porém existe outra versão para a morte.

Na primeira versão, o rapaz estaria lavando as placas solares ao levar a descarga elétrica. A dinâmica do acidente fatal não foi divulgada. Não se sabe se a vítima teria levado o choque da rede de alta tensão da rua, pois os fios passam ao lado do local do acidente, ou se ele foi eletrocutado pelas próprias placas solares.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para preservar o local do acidente. Uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local para resgatar o corpo e entregá-lo para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica. O horário exato do acidente não foi divulgado. No entanto, a segunda versão, indica que a vítima poderia ter sofrido um infarto fulminante e evoluiu a óbito ainda em cima do imóvel.

Se Domingos foi eletrocutado ou morreu de problemas no coração, não se sabe, pois apenas o exame de necropsia irá desvendar a verdadeira causa da morte. A notícia do falecimento dele deixou bastante tristes os amigos e familiares, pois a vítima era uma pessoa bem conhecida na comunidade do Bairro São Félix II.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/09:00:06

