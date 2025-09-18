Homem não aceita fim de relacionamento e ameaça ex-mulher no Pará

(Foto: Reprodução) – O suspeito foi preso pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.

Na noite desta quarta-feira (17), a Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante um homem pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no município de Augusto Corrêa. A vítima, ex-companheira do suspeito, relatou à delegacia que foi ameaçada de morte pelo homem, que não aceitava o fim do relacionamento e o fato de ela estar em outro namoro.

Segundo a vítima, o casal foi casado por 13 anos e está separado há algum tempo. Durante esse período, o homem teria se mudado para uma residência ao lado da dela e, de forma reiterada, teria feito ameaças e tentativas de invasão, tentando reatar o relacionamento.

Na terça-feira (16), ao ver a ex-companheira na companhia de outro homem, ele novamente se dirigiu à residência dela e a ameaçou de morte caso estivesse em outro relacionamento. Diante da gravidade da situação, a equipe policial se deslocou até a casa do suspeito, deu voz de prisão e o conduziu à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/16:58:48

