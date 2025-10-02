Homem oferece dinheiro a adolescente em troca de favores sexuais em Redenção

Foto: Reprodução | O suspeito foi preso pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), cumpriu o mandado de prisão preventiva de um homem pelo crime de favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, em Redenção, região sul do Pará.

De acordo com as investigações, o suspeito oferecia dinheiro aos menores em troca de favores sexuais, induzindo-as à prostituição. Após a medida cautelar aceita pelo juízo plantonista, a equipe policial conseguiu localizar o sujeito, efetuando a prisão.

Feito os procedimentos necessários, o autor foi encaminhado para unidade penitenciária, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/14:45:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...