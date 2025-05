Homem passa mal e morre durante exercício em academia no Pará

Homem morre durante treino em academia de Ananindeua. — Foto: Divulgação

Vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu. Academia afirmou que seguiu todos os protocolos de emergência.

Um homem morreu após passar mal enquanto treinava em uma academia no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, nesta segunda-feira (26).

A Academia Estúdio B, informou que o aluno, identificado como Coronel Dantas, estava realizando seu treino habitual quando teve um mal súbito.

“Durante seu treino habitual em nossa academia, o homem passou mal, de forma repentina”, informou o estabelecimento em nota.

O coronel Carlos Max Amaral Dantas consta no quadro de ex-policial militar do estado do Pará, segundo dados do Portal da Transparência.

Tentativa de reanimação

De acordo com o estabelecimento, uma equipe da academia prestou os primeiros socorros e acionou o Corpo de Bombeiros, que chegou em poucos minutos.

O coronel foi levado com vida ao Hospital Metropolitano, mas, segundo a academia, sofreu uma nova parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Posicionamento do local

A academia esclareceu que todos os protocolos de urgência e emergência foram seguidos. “Nossos profissionais passaram recentemente por curso técnico em primeiros socorros”.

O local também afirmou que a fatalidade “não possui relação direta ou indireta com as atividades físicas realizadas no local”.

Em nota publicada nas redes sociais, a academia disse ainda que lamentou a perda do aluno e amigo.

“O Coronel Dantas era admirado por todos. Sua postura exemplar, sua disciplina e sua presença marcante deixarão um legado entre nós”, diz o texto.

