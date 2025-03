Homem passa por cirurgia após introduzir cenoura no ânus

O paciente recebeu atendimento médico, mas não soube explicar como o legume foi parar ali. | Foto: Ilustrativa

Médico relatou o caso nas redes sociais e fez um alerta: “Parem de colocar objetos estranhos no ânus”.

Um homem deu entrada no pronto-socorro nos Estados Unidos com uma cenoura de aproximadamente 20 cm introduzida no reto. O paciente recebeu atendimento médico, mas não soube explicar como o legume foi parar ali.

O caso foi divulgado pelo anestesista Peter E. nas redes sociais. “Procedimento cirúrgico concluído. Salvamos uma cenoura! Parem de colocar objetos estranhos no ânus”, escreveu o médico.

Casos semelhantes pelo mundo

Ocorrências semelhantes são comuns, como a de um homem em João Pessoa que precisou de atendimento após inserir um objeto de quase 1 metro no ânus. Veja alguns casos recentes envolvendo objetos inusitados:

Lâmpada – Um colombiano de 53 anos foi hospitalizado com dores intensas. Os exames revelaram que ele tinha uma lâmpada introduzida no reto.

Bomba de artilharia – Na França, um idoso fez com que um hospital fosse evacuado ao chegar com um projétil de artilharia preso na região anal. Especialistas avaliaram o artefato antes da remoção cirúrgica.

Prática perigosa

A introdução de objetos no corpo, especialmente em áreas sensíveis como o ânus, pode causar sérios danos à saúde, como perfurações, infecções e lesões internas. Casos como o recente ocorrido nos Estados Unidos, envolvendo um homem que precisou de atendimento médico após introduzir uma cenoura no reto, são mais comuns do que se imagina. Esses incidentes podem resultar em complicações graves, que exigem intervenções cirúrgicas e cuidados médicos especializados.

Fonte: Metrópoles

