Homem pede cela isolada após agredir ex-namorada com 61 socos

Igor Cabral diz temer pela própria segurança após repercussão do caso de agressão. | Reprodução

Ex-atleta alega risco à vida e integridade física dentro do presídio; Justiça analisa solicitação.

Adefesa de Igor Eduardo Cabral, ex-atleta preso preventivamente após agredir a namorada com 61 socos no rosto, entrou com um pedido na Justiça para que ele seja transferido para uma cela isolada. Segundo os advogados, a solicitação tem o objetivo de preservar “sua vida e integridade física”, diante da repercussão do caso de agressão.

Atualmente, Igor está detido no Centro de Recebimento e Triagem (CRT), em Parnamirim, na Grande Natal, onde divide cela com outros seis presos. Desde da entrada dele na unidade, ele passou por uma comissão técnica de classificação, equipe multidisciplinar com policiais penais, psicólogos e profissionais da saúde, responsável por avaliar o perfil biopsicossocial e o grau de periculosidade dos detentos.

Preso desde sábado (26), Igor alegou ter tido um “surto claustrofóbico” no momento da agressão, que deixou a vítima com múltiplas fraturas no rosto. Contudo, segundo a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap), até o momento, o preso não apresentou sintomas relacionados ao suposto surto e permanece sob custódia sem intercorrências.

A Seap informou ainda que já recebeu o ofício da Justiça sobre o pedido de transferência, mas que o caso ainda está em fase de análise. Atualmente, as celas individuais do presídio são destinadas exclusivamente a presos em sanção disciplinar. O CRT possui dois pavilhões com 18 celas cada, sendo seis destinadas ao isolamento e uma à triagem.

O centro é considerado a porta de entrada do sistema prisional, onde os detentos permanecem temporariamente para se adaptar às normas e à rotina da prisão. Só após esse período é que ocorre a transferência para um presídio. Até o momento, não há previsão para a mudança de unidade de Igor.

Carlos Almeida, advogado de defesa, declarou que a família do acusado está abalada e tem recebido ameaças constantes, razão pela qual optou por não conceder entrevistas neste momento. Em resposta às ameaças, amigas da vítima e a própria mulher agredida pediram publicamente que as pessoas parem de procurar familiares de Igor. “A justiça deve ser feita apenas contra Igor”, escreveram, ao destacar que terceiros não têm qualquer ligação com o crime.

Saiba mais nos links abaixo:

Fonte: A Crítica e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/18:16:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com