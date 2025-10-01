Homem persegue e divulga fotos íntimas de mulher após relacionamento virtual no Pará

“Ele deixou claro que não respeitaria as determinações judiciais. Mesmo com a medida protetiva em vigor, continuou a perseguir, ameaçar e expor a vítima. Por isso representamos pela prisão, que foi cumprida nesta data”, explicou o delegado.

A prisão foi decretada de forma preventiva, devido à gravidade dos crimes e ao risco de novas violações. O suspeito deve responder por stalking, ameaça, extorsão sexual e divulgação de imagens íntimas sem consentimento. Somadas, as penas podem ultrapassar 10 anos de reclusão. O homem foi levado 16ª Seccional de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: g1

