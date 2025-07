Homem provocou ex-companheira com faca e segurava filho no colo antes de ser morto por ela; VÍDEO

Mulher esfaqueou companheiro que estava com filho bebê nos braços, em Jaboatão — Foto: Reprodução/WhatsApp

Mulher alegou legítima defesa e vai responder em liberdade. Crime aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher de 23 anos deu uma facada no ex-companheiro, de 30 anos, que estava com o filho de 11 meses nos braços. O homem morreu em seguida. O vídeo também mostra que, antes do crime, o rapaz provoca a esposa encostando uma faca peixeira na perna dela (veja vídeo abaixo).

O crime aconteceu no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na quinta-feira (26). Havia, ainda, outra criança na sala, filha da mulher.

A jovem foi presa em flagrante e alegou legítima defesa. Ela foi posta em prisão domiciliar pela Justiça, por ser mãe de criança com menos de 6 anos.

Nas imagens, é possível ver o casal sentado e o homem encostando a ponta da faca na companheira. Em outro momento, o casal já está de pé, discutindo na sala. O rapaz está com o filho no braço e a mulher segura uma faca pequena.

No meio da briga, a mulher dá uma facada no peito do homem. Assustado, ele deixa o bebê no berço e corre para fora de casa. Minutos depois, a jovem retorna e pega o filho no braço.

O homem chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Velho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em nota, a unidade de saúde informou que ele teve um “quadro de parada cardiorrespiratória após sofrer lesão por arma branca”.

O corpo do homem foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), que fica no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

A mulher foi presa em flagrante e, em audiência de custódia, além de alegar legítima defesa, disse que o relacionamento era conturbado.

De acordo com defesa dela, a mulher:

estava sendo ameaçada de morte pelo ex- companheiro com uma faca do tipo peixeira;

ela esfaqueou o ex-companheiro quando ele estava ameaçando levar o bebê embora;

a ação da jovem foi “sem qualquer intenção de provocar a morte do rapaz”.

A Polícia Civil registrou o crime no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) considerou o seguinte:

“A autuada declarou que nunca pretendeu matar a vítima e que o golpe de faca foi desferido em legítima defesa própria e de seu filho menor, temendo pela vida de ambos, informando ter sido um relacionamento conturbado”, afirmou a juíza Mirna dos Anjos Gusmão no termo de audiência de custódia disponível no site do TJPE.

