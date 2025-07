Homem pula o muro, invade residência e leva facada da moradora

O homem foi socorrido e encaminhado a um hospital local Foto:| Reprodução

Um homem foi esfaqueado na coxa esquerda após invadir uma residência no bairro Vale das Rosas, em Tucumã, no sul do Pará. O incidente ocorreu na última sexta-feira (18) durante a Operação “Saturação”, coordenada pela Polícia Militar do 36º Batalhão, sob o comando do coronel Marcus Formigosa, do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

A guarnição da PM foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) com a informação de um indivíduo ferido por arma branca na rua Avelã.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela moradora da casa, que relatou ter sido agredida fisicamente pelo invasor após ele pular o muro da residência.

Em depoimento à Polícia Militar, a mulher afirmou ter agido em legítima defesa, utilizando uma faca para se proteger e ferindo o agressor.

O homem foi socorrido e encaminhado a um hospital local, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Após ser medicado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades. A motivação da invasão ainda está sendo apurada, e a Polícia Civil deve ouvir as partes envolvidas e testemunhas nos próximos dias para esclarecer os fatos.

Fonte: Fato Regional e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/07:12:16

