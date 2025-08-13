Homem que agrediu companheira grávida de 8 meses em Santarém deve ser indiciado por lesão corporal e aborto, diz delegada

Chegada da grávida vítima de agressão, no Pronto Socorro Municipal — Foto: Kamila Andrade / g1

Os crimes estão no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A investigação ainda está em andamento.

O homem preso por agredir a companheira grávida de oito meses na comunidade Tabocal, em Santarém, no oeste do Pará, deve ser indiciado por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e também pelo crime de aborto, na modalidade de dolo eventual. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (13) ao g1 pela delegada Ana Paula Alho, responsável pelo caso.

A vítima, identificada como Odivania Pinto, perdeu o bebê após sofrer as agressões. Ela deu entrada no Hospital Municipal na tarde do dia 7, mesmo dia em que foi agredida pelo companheiro. Ela apresentava hematomas na barriga, rosto e pés. À noite, foi constatada a morte fetal e no dia 9, ela passou por cirurgia para retirar o feto.

Segundo a delegada, o inquérito segue em andamento, e assim que a vítima se recuperar, ela será ouvida pela autoridade policial.

“A investigação ainda está em andamento, no aguardo da vítima para se restabelecer e ser ouvida formalmente em sede policial. Mas vou indiciá-lo por lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher em concurso com o crime de aborto, a título de dolo eventual”, informou delegada Ana Paula.

O suspeito permanece preso à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Santarém.

LEIA MAIS:

Mulher grávida é agredida pelo companheiro, em Santarém; suspeito foi preso

Morre bebê de grávida espancada pelo companheiro, em Santarém | PA

Fonte: Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/16:10:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...