Homem que agrediu mulher com pá em via pública em 2022 é preso após agredir esposa com taco de sinuca em Novo Progresso

(Foto:Divulgação/PC/NP) -Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir a esposa na tarde do último dia 2 de março em um estabelecimento (bar) em Novo Progresso-PÁ.

O caso foi registrado após a esposa registrar ocorrência na DEPOL/NP, que fez diligencia até o local e prendeu o infrator.

A vítima, gravemente ferida, compareceu à delegacia em busca de socorro, relatando que seu companheiro, E.M.H. , de 41 anos, a havia agredido com um taco de sinuca, causando uma lesão na cabeça.

Diante da gravidade da situação, a equipe deslocou-se imediatamente ao local, onde efetuou a prisão em flagrante do agressor. No momento da abordagem, ele esboçou reação, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

O Agressor está preso a disposição da justiça.

Reincidência – O homem de 41 anos, já foi preso em 6 de dezembro de 2022, acusado de agredir a companheira em via pública de Novo Progresso

Reincidência – O homem de 41 anos, já foi preso em 6 de dezembro de 2022, acusado de agredir a companheira em via pública de Novo Progresso

Caso ocorreu na terça (06/12/2022), no bairro Jardim Europa. Mulher teria sido agredida com uma pá na frente dos filhos do casal.

Conforme informações, a PM foi acionada por populares após o acusado utilizar uma pá para agredir a companheira em via pública e na presença dos filhos do casal. Chegando ao local, os policiais encontraram E.M.H. e foi dado voz de prisão ao mesmo. Os militares relataram que a vítima estava com sinais de agressão pelo corpo.

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia e posteriormente liberado em audiência de custodia (na época).

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/05:50:26

