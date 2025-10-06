Homem que agrediu namorada com 61 socos é espancado e estuprado na prisão

Foto:Reprodução | O acusado de tentativa de feminicídio foi espancado e estuprado por outros detentos dentro da unidade prisional onde se encontra, no Rio Grande do Norte.

Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, ex-jogador de basquete preso por agredir a namorada com 61 socos dentro de um elevador em Natal, sofreu um novo desfecho dramático atrás das grades. O acusado de tentativa de feminicídio foi espancado e estuprado por outros detentos dentro da unidade prisional onde se encontra, no Rio Grande do Norte.

Segundo relatos de agentes penitenciários, Igor foi alvo de violência física e sexual após ser hostilizado pelos presos, que não toleraram a brutalidade com que atacou a companheira, Juliana Garcia, de 35 anos. Ele precisou receber atendimento médico imediato após o episódio, mas permanece sob custódia.

O caso do ex-atleta ganhou repercussão nacional em julho, quando imagens do circuito interno de um condomínio em Ponta Negra mostraram a sequência de agressões covardes no elevador. Juliana foi atingida por dezenas de socos no rosto, ficando inconsciente e com múltiplas fraturas faciais, o que exigiu cirurgias de reconstrução.

A brutalidade do crime fez com que o Ministério Público o denunciasse por tentativa de feminicídio, acusação aceita pela Justiça. Desde então, Igor teve a prisão preventiva decretada e permanece recolhido.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/07:00:00

