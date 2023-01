Homem que apresentou nome falso na delegacia em Santarém é preso por falsidade ideológica

Paulo Silvano que já respondia por latrocínio, foi autuado também por falsidade ideológica — Foto: Reprodução / Redes sociais

Paulo Silvano Assis da Silva tinha mandado de prisão em aberto por crime de latrocínio.

Um homem que foi conduzido a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém , oeste do Pará, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (4) porque estava conduzindo um veículo com registro de roubo, acabou preso horas depois por ter se apresentado com nome falso.

Paulo Silvano Assis da Silva apresentou na seccional um documento de identidade com o nome de Ruficleo Sousa dos Santos. Ele foi ouvido pela polícia sobre a origem do carro e foi liberado em seguida. Mas não demorou para que a farsa de Paulo fosse descoberta. O suspeito já responde por latrocínio e tinha mandado de prisão em aberto.

De acordo com informações da polícia, Paulo Silvano foi autuado por falsidade ideológica e uso de documento falso.

O veículo que foi roubado na cidade de Recife (PE) no dia 5 de janeiro de 2021 consta nos sistemas da polícia com restrição de roubo, por isso ficou apreendido na Seccional e deve passar por perícias. (Com informações do g1 Santarém e Região — PA).

