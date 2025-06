Homem que bateu em poste e ocasionou apagão foi parar no xilindró

Foto:Reprodução | Na noite do último sábado (8), um grave acidente de trânsito foi registrado na Avenida Nova Carajás, no bairro de mesmo nome, em Parauapebas.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um veículo modelo Renault Oroch, de cor branca e placa QOK-9358, colidiu violentamente contra um poste localizado no canteiro central da via, ocasionando a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região.

Segundo relatos da guarnição da PM que atendeu à ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 22h50 durante patrulhamento de rotina. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o motorista já contido por populares. Ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, como fala desconexa e comportamento alterado.

Identificado pelas iniciais D.M.S., o suspeito recebeu voz de prisão imediatamente. No entanto, ele resistiu à abordagem policial, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e a condução legal da ocorrência.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A colisão causou não apenas danos ao patrimônio público, mas também transtornos aos moradores da área, que ficaram temporariamente sem energia elétrica devido ao impacto.

O veículo envolvido foi apreendido e também apresentado às autoridades competentes. A Polícia Militar registrou o caso no Boletim de Ocorrência n° 00071/2025.103417-6 e seguirá acompanhando o desdobramento da investigação.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/07:00:22

