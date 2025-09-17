Homem que esfaqueou pai e filho em bar de Novo Progresso é preso em flagrante

Novo Progresso (PA), 16/09/2025 – A Polícia Civil de Novo Progresso prendeu em flagrante, nesta terça-feira (16), por volta das 13h, o homem identificado como Geovane do Amaral, acusado de esfaquear pai e filho em um bar da cidade.

De acordo com as autoridades, as vítimas M.d. S. M. e M. P. d. S. M. compareceram à Delegacia de Polícia relatando terem sido alvo de uma tentativa de homicídio praticada pelo acusado. O crime ocorreu no último dia 15 de setembro, em um bar localizado no bairro Nego do Bento 4, onde tanto as vítimas quanto o autor se encontravam.

Segundo relatos, após uma breve discussão, Geovane teria desferido golpes de canivete contra o pescoço de Moisés. O ataque só não resultou em uma tragédia maior porque o filho, M. P. d. S. M., interveio para defender o pai. Durante a ação, ele também acabou ferido, sofrendo lesões na região do pescoço, braço e clavícula.

Com base nos depoimentos e nas evidências colhidas, a Polícia Civil, sob a coordenação dos delegados Dr. José Rodolfo e Dr. Adailson, concluiu pelo estado flagrancial e procedeu à prisão de Geovane, que foi autuado por tentativa de homicídio.

O acusado foi encaminhado para audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça. Enquanto isso, as vítimas recebem atendimento médico e se recuperam das agressões.

