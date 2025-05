Homem que estuprou e engravidou a própria filha é preso no Amazonas

Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e da 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant, a 1.121 quilômetros de Manaus, apresentou, nesta quarta-feira (21/05), a prisão de um homem de 57 anos por abusar sexualmente da própria filha, de 14 anos, resultando em uma gravidez. O crime aconteceu no final de 2024.

Durante o cumprimento do mandado de prisão na terça-feira (20/05), os policiais encontraram o suspeito em uma fazenda onde morava e trabalhava como caseiro. Na propriedade, foram apreendidas duas armas de fogo do tipo espingarda, além de galos que eram preparados para rinhas em uma arena no local. Ele foi preso em flagrante, juntamente com o dono do sítio.

Conforme o delegado Yuri Luiz Olivieski, da 51ª DIP, as investigações sobre o abuso sexual começaram após a mãe da vítima e a própria adolescente procurarem a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). A vítima relatou que o abuso ocorreu uma única vez, de forma forçada.

No dia do crime, o pai chegou à residência aparentando estar alcoolizado e alegou que queria vê-la para lhe entregar uma quantia em dinheiro. Durante a conversa, ele agarrou bruscamente o braço da filha, beijou-a à força e abusou sexualmente dela. Após o ato, ele ameaçou a adolescente dizendo: “Se você falar, eu vou matar tua mãe”.

A vítima acredita que a motivação dele foi vingança, uma vez que sua mãe se separou dele em 2024 e ele não aceita essa situação nem que ela tenha iniciado um novo relacionamento. Posteriormente, a adolescente descobriu a gravidez ao fazer um teste e, pressionada pela mãe, revelou que era fruto do abuso cometido pelo pai.

A jovem também relatou que o pai possui um comportamento extremamente agressivo e que ouviu boatos de que ele já teria cometido diversos crimes na comunidade.

Com base nas informações recebidas, o delegado Yuri Luiz Olivieski, solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi decretada. Durante o cumprimento dessa ordem judicial, foram encontradas as duas armas de fogo (espingardas) e os galos preparados para rinha.

Além do estupro contra sua própria filha, ele foi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos contra animais, crimes contra o meio ambiente e porte ilegal de arma de fogo.

