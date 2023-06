Homem que foi esfaqueado ao recusar convite para beber morre no hospital, em Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – Júlio César Pereira da Rocha morreu no último sábado (10) após ficar cinco dias internado no Hospital Municipal. Ele foi atingido por um golpe de faca na região do tórax na segunda-feira, dia 5 de junho, dentro da sua própria residência na Ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém.

O motivo do esfaqueamento seria porque a vítima recusou um convite para beber. O principal suspeito seria o próprio amigo de nome Jonas, que invadiu a casa e abordou Júlio que, inclusive, já estava dormindo.

A esposa, grávida de Júlio César, esteve na manhã desta terça-feira (13), na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, cobrando providências das autoridades policiais.

Inicialmente, o caso teria sido registrado como lesão Corporal na UIP do Santarenzinho, mas agora o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios.

“Nós iniciamos os procedimentos na manhã de ontem, assim que tomamos conhecimento do falecimento. Já realizamos algumas diligências. Temos algumas pessoas intimadas ao longo da semana”, disse a delegada Raíssa Beleboni.

O suspeito já foi identificado e será procurado para prestar esclarecimentos.

Júlio César estava trabalhando com Jonas em serviços de carpintaria e já se conheciam há bastante tempo.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/07:37:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...