Homem que invadiu casa de shows com carro em Belém é solto após pagar fiança

Homem invade casa de shows com carro em Belém — Foto: Redes Sociais

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que era servidor comissionado do próprio órgão, foi exonerado do cargo após o ocorrido.

A Polícia Civil do Pará informou, nesta segunda-feira (4), que o homem que invadiu uma casa de shows com um carro no bairro da Cidade Velha, em Belém, foi liberado da prisão após o pagamento de fiança.

Segundo a PC, Leandro Chermont era servidor comissionado do órgão e foi apresentado à Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF). Ele foi autuado em flagrante por dano qualificado com grave ameaça à pessoa e se recusou a fazer os testes de alcoolemia e exame clínico.

Ainda segundo a polícia, ele foi liberado após pagamento de fiança e exonerado do cargo, não fazendo mais parte do quadro de funcionários da instituição.

Leandro invadiu com um carro na madrugada do domingo (3), o complexo cultural “Nabêra”, localizado no bairro da Cidade Velha. Ele foi preso pela Polícia Militar e teve o veículo apreendido.

Vídeos mostram o momento da confusão e o desespero de frequentadores do local, bastante conhecido na capital paraense.

Testemunhas relataram que, antes da invasão, Leandro teria cometido importunação sexual contra uma mulher no local. A recusa da vítima teria provocado uma confusão generalizada. Minutos depois de deixar o estabelecimento, ele teria retornado e invadido a casa de shows com o carro.

Nas redes sociais, o “Nabêra” publicou uma nota lamentando o ocorrido e disse que o suspeito foi retirado do local pela equipe de segurança, mas retornou momentos depois, visivelmente alterado, e dirigiu seu veículo em direção à entrada do espaço, destruindo parte da estrutura e avançando contra o público de forma agressiva.

“A situação foi prontamente controlada pela equipe da casa, que agiu com rapidez e cuidado. A polícia foi imediatamente acionada, e o agressor foi detido pelas autoridades competentes”, informou o espaço, em nota publicada nas redes sociais.

A casa de shows também ressaltou que repudia todo e qualquer tipo de violência e não compactua com agressão e importunação sexual. Ainda segundo o estabelecimento, não houve feridos, apenas pessoas que passaram mal e foram atendidas pela brigada e posteriormente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a Polícia Civil também informou que não compactua com condutas dessa natureza e reforça o compromisso com a ética, legalidade e a prestação de um serviço de segurança pública eficaz e responsável à sociedade paraense.

