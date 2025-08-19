Homem que matou ex-namorada paraense possuía histórico de violência

(Foto: Reprodução) – Morta a tiros, vítima possuía medida protetiva contra agressor

Após a confirmação da morte da jovem paraense, natural de Belém, Jacira Gonçalves, 24 anos, familiares da vítima informaram em entrevistas que ela teria se mudado para o Mato Grosso em outubro de 2024 onde trabalhava em uma farmácia. Em abril deste ano, a jovem conheceu José Alves dos Santos e iniciaram um namoro. Mas em maio ela decidiu terminar o relacionamento com José, que não aceitou o fim da relação.

Ainda conforme a família da vítima, o suspeito sempre a ameaçou de morte e já havia tentado agredi-la outras vezes. Jacira teria então, registrado um boletim de ocorrência e conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra José. Sobre a medida protetiva, a família informou que só teria tomado conhecimento do documento após o crime.

Pessoas próximas à vítima informaram que a mãe de Jacira viajou para o Mato Grosso, para a liberação do corpo e em seguida, traslado para Belém. Devido os custos do processo de traslado, parentes organizam uma campanha para arrecadar recursos para pagar o serviço.

As doações podem ser feitas via PIX (933.414.582-04 // Bradesco), em nome de Shirlene do Socorro da Silva Alcântara, que é prima da vítima.

