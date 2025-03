Homem que matou família de comentarista da BBC pega prisão perpétua

Foto: CrimeLdn/ X (antigo Twitter) – Kyle Clifford fugiu após matar três mulheres na Inglaterra, mas foi detido pelas autoridades dias depois, com ferimentos graves

Kyle Clifford, o homem que matou a esposa e duas filhas do comentarista da BBC John Hunt, foi condenado a prisão perpétua. O homem também estuprou uma das vítimas, Louise Hunt, com quem teria tido uma relação.

O caso chocou a Inglaterra o ano passado, quando aconteceu, em julho. Clifford ficou foragido durante alguns dias e acabou sendo encontrado em um cemitério, em estado grave depois de se atingir com uma besta – que dispara flechas. A mesma arma foi usada no ataque a parte desta família. da qual sobreviveu o comentarista John Hunt e a terceira filha, que não estavam em casa.

Clifford recursou ir ao tribunal onde decorre a leitura da sua sentença. Também hoje foi lida a declaração de impacto, uma relato em que é dado o testemunho da família das vítimas.

John Hunt, o pai e marido das vítimas, falou em tribunal e confessou que quando lhe foi solicitado que redigisse uma declaração destas, não lhe fez sentido, tendo o seu primeiro pensamento sido: “Preciso mesmo de detalhar o impacto de ter 3/4 da minha família morta?”

Mas, revela o comentarista, que depois percebeu que este momento seria aquele em que diria o que queria ao assassino da família, que acabou não estando presente.

“Quando me questiono sobre a forma como foi capaz de nos enganar a todos, digo simplesmente que era um psicopata capaz de se disfarçar de um ser humano normal”, descreveu, apontando que o homem “reservava os seus momento de ‘faz de conta'” para quando estava com a família de Louise.

Depois, Hunt afirmou que Louise estava justamente enojada com “o seu racismo” e a “a sua linguagem depreciativa”, assim como os níveis de “misoginia” que se verificaram depois iam “para além”.

Destacando que a sua família “sempre foi amável” com Kyle e o acolheu, John Hunt disse que a filha se esforçou sempre na relação e que foi a mãe quem percebeu os primeiros sinais de algo não estava bem.

“Espero que as mulheres de todo o mundo tomem a coragem de Louise como um farol brilhante para as suas vidas”, apontou ainda.

Fonte: FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/19:10:11

