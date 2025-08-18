Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e aterroriza vizinhos

(Foto: Reprodução) – Um homem que afirma ter morrido seis vezes e “voltado” revelou que as experiências têm um impacto sombrio sobre a sua vida.

Tema de documentário, Ismail Azizi, da Tanzânia, desafia os médicos com a sua capacidade de “enganar a morte”.

A estranha história começou quando Ismail ficou gravemente ferido após um acidente no trabalho. Um médico declarou o seu falecimento pouco depois. Enquanto seu corpo era levado para o necrotério e os preparativos para o funeral começavam, o tanzaniano surpreendeu a todos ao recuperar a consciência e sair andando. Os que o viram “de volta à terra dos vivos” correram aterrorizados, temendo estar vendo um fantasma.

Em sua segunda “morte”, Ismail foi vítima de malária. Enquanto estava no seu descanso eterno, o homem se levantou do caixão, deixando parentes e amigos enlutados boquiabertos mais uma vez.

Na “passagem” seguinte, o tanzaniano foi vítima de um acidente de trânsito. Estava em coma e desenganado. Mas, para a surpresa de pouca gente, ele se recuperou.

Um ano depois, Ismail foi picado por uma cobra venenosa, o que muitos consideraram ser o seu fim definitivo, pois ele ficou inconsciente, foi declarado morto e levado para um necrotério, onde permaneceu por impressionantes três dias “morto”.

Mas não era o fim dele. Ismail de repente acordou como se nada tivesse acontecido. Na quinta “morte”, o homem caiu num poço. Para muitos, um acidente fatal. Não para Ismail, que “voltou à vida” novamente. Nesse episódio, vizinhos acharam que Ismail era um “espírito maligno” circulando pelas ruas.

A sexta “morte” foi provocada por moradores, que atearam fogo em Ismail. As chamas foram apagadas, mas o homem foi dado como morto. E, mais uma vez, no necrotério, ele se levantou. Ficaram “só” as cicatrizes das queimaduras.

“As pessoas me consideram o bruxo mais poderoso da nossa região. A vida continuou, mas eu sentia que havia algo errado com ela. Cada vez que eu morria e voltava, meu corpo parecia muito estranho”, afirmou o tanzaniano de 40 anos no documentário, produzido no ano passado.

Um detalhe que poderia ajudar a explicar a incrível resistência de Ismail, segundo ele, tem um dado “genético”: um avô também teria “voltado do mundo dos mortos”, pelo que um parente lhe contou.

Até hoje, muitos vizinhos evitam passar perto de Ismail. Alguns ainda não se convenceram de que o homem esteja realmente vivo. O tanzaniano vive solitário, como se tivesse uma “maldição”.

“As experiências dele são tão assustadoras que eu mesmo tenho medo dele. Eu vi com meus próprios olhos. (Ismail “voltar à vida”), disse um morador da região que conhece a história de Ismail desde a “primeira morte”. “É assustador ver alguém que você conhece morrer e voltar à vida. Toda vez que o vemos, corremos, porque não conseguimos acreditar que ele é humano”, emendou o africano.

Fonte: Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/14:10:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...