Homem que se passava por advogado em Santarém é portador de esquizofrenia paranoide

Passando-se por advogado: De acordo com informações, George Wilkens Gomes de Almeida, teve desentendimento em uma loja de móveis, e resolveu registrar o fato na 16ª Seccional de Polícia Civil. Nesta sexta-feira (24), ele compareceu na audiência perante o delegado e a outra parte, e apresentou uma procuração onde o nome dele aparece como advogado, porém, o número de inscrição da OAB que consta na procuração, não está no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA).

