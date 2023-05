Homem quebra o pênis em três lugares durante posição sexual perigosa

(Foto:Reprodução / International Journal of Surgery Case Report ) – Caso foi registrado na Tanzânia e o paciente, que não foi identificado, precisou passar por uma cirurgia de emergência

Pênis quebra – Homem sofreu fratura tripla no pênis enquanto fazia relação sexual

Um homem, de 36 anos, quebrou o pênis em três locais diferentes enquanto mantinha relação sexual com a parceira. De acordo com um artigo da revista especializada Internacional Journal of Surgery Case Reports, o caso foi registrado na Tanzânia e o homem, que não foi identificado, precisou passar por uma cirurgia de emergência. No relato, feito neste mês, diz que o paciente sofreu o acidente e, por morar em um município pequeno, teve que esperar cerca de cinco horas para receber atendimento médico. A publicação cita que enquanto aguardava pelos especialistas, o homem recebeu apenas analgésicos em uma unidade de saúde pública e que o pênis chegou a gotejar sangue.

Aos médicos, o paciente revelou que a companheira estava por cima dele no momento em que ouviu um “estalo”. O pênis escorregou e atingiu a área perineal da mulher enquanto ela tentava recolocá-lo. O homem sofreu três fraturas e, segundo ele, no mesmo instante perdeu a ereção, sentiu dor, saiu sangue pela uretra e o pênis inchou.

O paciente passou por uma cirurgia de emergência em um hospital de Kilimanjaro. Nos relatos dos médicos, a fratura teria deixado o pênis semelhante a um balão. No entanto, a recuperação foi rápida. Após três dias no hospital, o homem teve alta. Em casa, ele precisou usar um cateter por quase três semanas. Depois de seis meses o homem foi a uma consulta médica e disse que já havia retomado a vida sexual sem dificuldades. Apesar do pênis não ter ossos, os médicos usaram o termo “fratura” para definir a chamada ruptura da túnica albugínea, que é o tecido fibroso que mantém o sangue em circulação durante o momento de ereção. Para os médicos, a fratura também pode acontecer durante uma ereção noturna ou em uma masturbação.

Fonte:Jovem Pan/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 27/05/2023/11:10:13

