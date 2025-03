Homem recebe R$ 285 milhões por ter partes íntimas queimadas com chá

Foto: Reprodução | No vídeo divulgado pela defesa e que viralizou recentemente nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem recebe o chá quente da atendente e, em seguida, o derruba acidentalmente no colo.

Um homem que trabalhava como entregador de delivery ganhou o processo que movia contra a maior rede de cafeterias do mundo. Em 2020, Michael Garcia teve as partes íntimas queimadas por chá quente, causando danos permanentes na região, e a empresa agora foi condenada a pagar US$ 50 milhões, o equivalente a 285 milhões de reais em indenização.

No vídeo divulgado pela defesa e que viralizou recentemente nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem recebe o chá quente da atendente e, em seguida, o derruba acidentalmente no colo. Garcia sofreu queimaduras de terceiro grau no pênis, na virilha e na parte interna das coxas, precisando realizar vários tratamentos médicos para amenizar os danos causados pelo calor.

Na ação, a defesa do ex-entregador de Los Angeles, Estados Unidos, alegou negligência por parte da funcionária da Starbucks, que não teria fixado corretamente a bebida no suporte de papelão. “Nenhuma quantia de dinheiro pode desfazer o dano catastrófico permanente que ele sofreu. Mas este veredito do júri responsabiliza a empresa por seu flagrante desrespeito à segurança do cliente e por sua falha em aceitar responsabilidade”, disse o advogado Nick Rowley.

A Starbucks, por sua vez, informou que pretende recorrer da decisão. “Nós simpatizamos com o Sr. Garcia, mas discordamos da decisão do júri de que fomos culpados por este incidente e acreditamos que os danos concedidos foram excessivos”, disse a empresa em nota.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/11:03:30

