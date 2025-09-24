Homem registra ocorrência de estelionato após compra online de motocicleta em Novo Progresso

Foto: Ilustrativa | Um caso de estelionato foi registrado na tarde de terça-feira (23), em Novo Progresso, sudoeste do Pará. A ocorrência foi comunicada por um morador que relatou ter sido vítima de um golpe envolvendo a compra de uma motocicleta Honda Fan 150, ano 2014, anunciada no facebook, pelo valor de R$ 3 mil.

De acordo com o boletim, o comprador entrou em contato com o suposto vendedor identificado como Rafael Santa Lúcia e foi orientado a buscar o veículo com uma mulher apresentada como sua irmã, de nome Fran, nas proximidades de um supermercado. o comprador recebeu a motocicleta, mas, pouco depois, foi surpreendido por uma ligação de Fran, que afirmou não ter recebido nenhum pagamento.

A negociação, segundo o relato, havia sido conduzida exclusivamente por Rafael, que solicitou que o valor fosse transferido via PIX para uma chave vinculada a um número de celular, em nome de Micilene de Barros. Rafael teria alegado que o depósito se destinava a quitar uma dívida de Fran com ele.

O comprador afirma que só efetuou o pagamento após Fran confirmar o parentesco com Rafael. A transação foi acompanhada por uma testemunha, identificada como Dirceu, que presenciou parte da negociação. O caso foi registrado para apuração da Polícia Civil como crime de estelionato, previsto no Código Penal Brasileiro (artigo 171).

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Ascom PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/19:02:11

