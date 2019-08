Homem rouba carro, dispara contra a polícia, mata ex-namorada e comete suicídio em Bannach – PA

(Foto:Reprodução)-Feito o cerco na casa, o homem matou a mulher e disparou contra ele mesmo

Um homem matou sua ex-companheira e logo em seguida cometeu suicídio na noite desta terça-feira (20) no município de Bannach, sudeste do Pará. Tudo começou quando por volta de 20h, Lucas da Silva Rocha roubou a caminhonete modelo Triton, cor branca, de João Raimundo de Lima, após o homem chegar à sua residência, na fazenda Vaca Branca, a cerca de 8 Km do centro da cidade de Bannach.

Segundo a vítima, antes de se evadir com o veículo, Lucas informou que “iria ali em Bannach matar uma pessoa e deixaria a caminhonete no Creoni”, que é uma região do município. Ao serem informados do roubo, os policiais militares lotados naquele município deslocaram ate a rua Margarida Borges, onde havia uma informação de que o veículo estaria.

De acordo com os policiais militares, ao chegarem ao local, foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados por Lucas, ocasião em que abrigaram próximo a viatura, fizeram o cerco policial e solicitaram reforço do 17º BPM de Xinguara.

Ainda de acordo com o relato dos PMs, passados aproximadamente 40 minutos, eles ouviram gritos, com populares pedindo para eles avançarem, pois “os dois estavam mortos”. Ao entrarem na residência, os PMs encontraram Adriana Ferreira de Souza morta e Lucas Rocha também caído sem vida no chão, ainda com a arma que usou para tirar a vida da mulher a sua própria vida nas mãos.

Segundo foi apurado, não aceitando o término do namoro, Lucas teria planejado matar a vítima e fugir para um local desconhecido, entretanto, com o cerco policial, não teve como fugir e acabou por cometer suicídio com um disparo na cabeça.

Por:Caio Oliveira

