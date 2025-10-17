Homem saca R$ 1 milhão no banco, coloca na mochila e é preso

Foto:Reprodução | A Polícia Federal apreendeu mais de R$ 1 milhão em espécie durante uma abordagem na cidade de Porto Velho, Rondônia, nesta quinta-feira, 16. A ação iniciou depois que um homem compareceu a uma agência bancária acompanhado por seguranças particulares, para sacar a vultosa quantidade de dinheiro.

A equipe da PF identificou o suspeito logo após sair da agência, portando uma mochila com notas de R$ 50 e R$ 100, prestes a entrar em um veículo de uma cooperativa de garimpeiros. O abordado não apresentou documentação que comprovasse a origem ou o destino dos recursos.

Durante a abordagem, foi localizada uma arma de fogo registrada, cujo porte será analisado no curso da investigação. O dinheiro foi encaminhado à Caixa Econômica Federal para depósito judicial, sendo lavrado termo de apreensão. A investigação prossegue com a análise do material apreendido.

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/10:41:14

